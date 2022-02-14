Дума может отменить заседание в четверг и провести его в следующий вторник

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности палаты внесла на рассмотрение депутатов проект постановления об отмене пленарного заседания на этой неделе в четверг и проведении дополнительного заседания на следующей неделе во вторник. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Отменить заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 17 февраля 2022 года <...> Провести 22 февраля 2022 года в 12 часов дополнительное заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", - отмечается в проекте постановления.

Ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков сообщал, что Госдума в ближайшие месяцы сократит число пленарных заседаний в неделю и увеличит длительность работы депутатов в регионах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Так, согласно утвержденному графику работы палаты, пленарные заседания должны пройти 15, 16 и 17 февраля, а с 21 февраля по 6 марта депутаты планировали работать в регионах.