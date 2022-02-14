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Пушилин рассчитывает, что Госдума примет правильное решение о признании республик Донбасса

По словам главы ДНР, в Донбассе не знают, каким будет это решение

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассчитывает, что Госдума примет правильное и своевременное решение по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопросы ведущих.

"Мы все же рассчитываем на правильное и своевременное, с учетом в том числе и внешних факторов, решение со стороны Российской Федерации", - сказал он.

По словам Пушилина в Донбассе не знают, каким будет это решение. "Но мы готовы к любым решениям", - заключил он.

Совет Госдумы в понедельник планирует обсудить проект обращения КПРФ к президенту России Владимиру Путину по вопросу признания ДНР и ЛНР. Спикер Вячеслав Володин сообщал ранее, что совет Госдумы обсудит на этом заседании, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту или сначала направить его в МИД РФ и другие структуры для получения отзывов.

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УкраинаПушилин, Денис Владимирович
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