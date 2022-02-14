Мэр Уфы Греков перейдет на работу в представительство Башкирии в Москве

УФА, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Уфы Сергей Греков, занимавший этот пост чуть больше года, перейдет на работу в представительство Башкирии в Москве. Его место займет градоначальник Нефтекамска - 32-летний Ратмир Мавлиев, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Состоялось заседание городского совета Нефтекамска, где совет досрочно прекратил полномочия главы администрации Мавлиева Ратмира Рафиловича в связи с переходом на другую работу. Я предложил [мэру Уфы] Грекову Сергею Николаевичу возглавить полномочное представительство Республики Башкортостан [в Москве] в ранге заместителя премьер-министра правительства республики. И предложил Ратмиру Рафиловичу возглавить администрацию Уфы, но здесь нужно решение совета города", - сказал Хабиров, уточнив, что заседание городского совета Уфы состоится в понедельник в 15:00.

Хабиров отметил успехи Мавлиева в Нефтекамске, выделив такие сферы, как экономика, благоустройство, коммуникации с жителями. Исполнение обязанностей города возложено на заместителя Мавлиева - Эльдара Валидова.

Ранее возглавлявший представительство Башкирии в Москве Умарпаша Ханалиев будет назначен спецпредставителем Республики Башкортостан по инвестиционной деятельности, уточнил Хабиров.

Сергей Греков был назначен мэром Уфы 15 января 2021 года. Он родился 3 сентября 1968 года в городе Ишимбае. Окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова. Трудовую деятельность начал в нефтесервисных компаниях инженером, после возглавлял несколько организаций в Москве и Уфе. Избирался депутатом совета Ишимбайского района и депутатом Госсобрания - Курултая Башкирии. У Грекова семеро детей.