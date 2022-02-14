В МИД РФ заявили, что США при устранении главаря ИГ в Сирии обращались к деконфликтингу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. США перед проведением операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши в Сирии использовали механизм деконфликтинга. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Они об ударе не уведомляли, они просто сказали, что будет проводиться операция, - это стандартная процедура в деконфликтинге", - сказал он, отметив, что все необходимые процедуры были соблюдены.

3 февраля пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. Согласно источникам агентства Associated Press, при проведении в ночь на четверг операции на сирийской территории, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек.

В свою очередь администрация США на брифинге 3 февраля признала, что в ходе ликвидации аль-Курейши погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики. По словам представителя американской администрации, во время операции прогремел мощный взрыв, при котором погиб главарь ИГ и еще несколько человек, включая его жену и детей.