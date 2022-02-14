МИД РФ: власти Мали могут остаться без международной помощи в борьбе с террористами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Свертывание международных антитеррористических операций в Мали оставляет власти этой страны один на один с террористами. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на круглом столе в Совете Федерации.

"Ситуация в Мали накаляется, - отметил он. - Французы заканчивают операцию "Бархан" и с трех баз эвакуируют своих военнослужащих. Европейская операция "Такуба" тоже не имеет никаких перспектив, она разваливается, и власти Мали оставляют один на один с [террористическими] группировками. Это это очень большая проблема".

Замглавы МИД РФ выразил также обеспокоенность ситуацией в районе озера Чад, где во всех прилегающих государствах активно действуют террористические группировки. "Почему бы им не попытаться взять власть? Это вполне реально, тем более что там наблюдается достаточный паралич всех международных [антитеррористических] групп. Аналогичная ситуация наблюдается и в Сахаро-Сахельской зоне", - обратил внимание Сыромолотов.