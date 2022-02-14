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В МИД РФ считают, что Запад хочет убрать с повестки дня ООН проблему информпреступности

Замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов добавил, что западные партнеры продолжают препятствовать инициативам комитета, который был учрежден для разработки международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Западные страны хотят исключить проблему информационной преступности из повестки дня ООН. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов на круглом столе в Совете Федерации.

"Основная задача Запада - вообще убрать с площадки ООН обсуждение вопросов по информпреступности", - сказал он.

Как напомнил дипломат, в соответствии с принятой по инициативе России резолюцией Генассамблеи был учрежден специальный комитет для разработки под эгидой ООН международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

По его словам, западные партнеры продолжают препятствовать инициативам комитета. "Они говорят: "Вы все время провозглашаете, что решает государство. Нет, надо, чтобы [решение принимали] неправительственные организации. Давайте составим перечень, дадим им права такие же, как государствам", - рассказал он.

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РоссияСыромолотов, Олег Владимирович
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