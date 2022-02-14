Путин проведет встречи с Лавровым и Шойгу 14 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет отдельные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня [Путин] встретится с министром иностранных дел [Сергеем] Лавровым и с министром обороны [Сергеем] Шойгу. Мы покажем встречи, они будут вам доступны", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал предполагать, стоит ли ожидать, что Россия в ближайшее время направит свой ответ на предложения западных партнеров по гарантиям безопасности после встреч Путина с Шойгу и Лавровым. "Давайте дождемся встречи и потом станет понятно, о чем они. Не будем забегать вперед", - сказал он.

В остальном у президента на понедельник запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.

Пресс-секретарь напомнил, что во вторник, 15 февраля, с рабочим визитом в Москве будет находиться федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, состоится его беседа с Путиным, а также рабочий завтрак, после чего лидеры проведут совместную пресс-конференцию.