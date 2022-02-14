{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал Песков в беседе с журналистами.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Кризис на Украине
Песков заявил, что на Украине происходит масштабное перемещение военных
По словам пресс-секретаря президента, действия Киева приводят к существенному нагнетанию обстановки
Читать полностью