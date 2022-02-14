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Путин и Болсонару обсудят в Москве двусторонние связи и международную повестку

Переговоры состоятся 16 февраля

МОСКВА, 14 февраля./ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудят на переговорах в Москве 16 февраля двусторонние отношения и актуальную международную повестку. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, этот визит тоже в графике, он будет в среду. Это официальный визит президента Бразилии в Российскую Федерацию. Мы ждем этого визита с нетерпением, - сказал Песков. - [Будут рассмотрены] двусторонние отношения, у нас все-таки достаточно насыщенная двусторонняя повестка дня. Это обсуждение потенциальных сфер, где можно дальше углублять и расширять взаимодействие. Но и также это будет хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня, включая те темы, о которых мы сейчас говорим уже достаточно длительное время".

Отвечая на вопрос, планируется ли пресс-конференция, представитель Кремля сказал: "Планируется. Заявление для прессы планируется".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБолсонару, Жаир
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