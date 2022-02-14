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Встреча Путина и Лукашенко
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Путин и Лукашенко встретятся до конца недели

После переговоров президенты России и Белоруссии сделают заявление, сообщили в Кремле

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится до конца недели, президенты по итогам могут сделать заявление. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели состоится", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на встрече вопрос графика вывода российских войск из Белоруссии, Песков сказал: "Не будем забегать вперед, давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам переговоров".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Лукашенко
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