Новые подходы в борьбе с угрозами извне пропишут в концепции внешней политики России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новые подходы России в борьбе с глобальными вызовами и угрозами будут прописаны в готовящейся МИД РФ концепции внешней политики страны. Об этом сказал в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"В настоящее время по поручению президента Министерством иностранных дел РФ ведется работа по подготовке проекта новой концепции внешней политики нашей страны. В ней, конечно же, найдут свое место новые подходы к решению глобальных вызовов и угроз, стоящих перед Россией и всем миром. Немаловажное значение имеет и то, что наша страна реагирует на различного рода чрезвычайные ситуации за рубежом, ставшие результатом в том числе политики Запада в контексте защиты интересов, жизни и здоровья российских граждан", - сказал сенатор на круглом столе, посвященном международному сотрудничеству в борьбе с глобальными вызовами и угрозами.

Он подчеркнул, что кризис системы контроля над вооружениями является отдельной угрозой по вине США, последовательно отказывающихся от взятых на себя международных обязательств в этой области.

"Предполагаемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе создает угрозу стратегической стабильности. При этом, как отмечал наш президент, в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником", - отметил Карасин.

По его словам, одновременно с отказом от обязательств в области контроля над вооружениями США и их союзники предпринимают попытки военного освоения территорий государств постсоветского пространства, взяли курс на размещение в этих странах ударных вооружений, а также пытаются разрушить исторически сложившиеся связи между Россией и ее ближайшими соседями.

"С этой целью применяются технологии цветных революций, проводится политика пересмотра истории, поощрения национализма. Западные партнеры используют в своих интересах политику многовекторности, проводимую некоторыми государствами постсоветского пространства, раскачивают ситуацию, создают условия для вмешательства в их внутренние дела со стороны не только стран Запада, но и международного терроризма и экстремизма", - сказал глава международного комитета СФ.

Пример Казахстана

Парламентарий напомнил, что в январе этого года объектом агрессивной атаки стал дружественный России Казахстан, однако благодаря своевременным действиям миротворческих сил ОДКБ, прибывших в страну по приглашению президента Казахстана, "ситуацию удалось взять под контроль".

"Сохраняется нестабильность на внешних границах государств - участников ОДКБ. Поспешный вывод, точнее, бегство американских войск из Афганистана создало острые вызовы и риски для безопасности государств - участников ОДКБ. Важной задачей сейчас является противодействие производству и контрабанде наркотиков и недопущение проецирования террористической активности и наркоактивности с территории Афганистана на страны-соседи", - подчеркнул он.

Карасин отметил, что события в Казахстане "показали высокую востребованность и эффектность ОДКБ". "Необходимо совместно с государствами - участниками блока повышать его способность противостоять современным вызовам в зоне ответственности. Нужно наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ, прежде всего по вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму", - заключил он.