Песков заявил, что на Украине происходит масштабное перемещение военных

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль обращает внимание на масштабное перемещение военных подразделений Украины вблизи ДНР и ЛНР. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такие действия Киева приводят к существенному нагнетанию обстановки.

Комментируя в понедельник запрос Украины на встречу с РФ и странами - участницами Венского документа для пояснения ситуации с перемещением войск РФ вдоль украинской границы, представитель Кремля сообщил, что "речь идет о перемещении российских войск на территории Российской Федерации".

При этом Песков обратил внимание, что "не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины, различных подразделений различного характера осуществляются и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки".

По словам представителя Кремля, это все, что он может сказать по теме запрошенной встречи.

11 февраля Киев обратился к РФ с запросом предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения "военной деятельности" в районах, прилегающих к территории Украины, в том числе в Крыму. Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что страна в случае отсутствия ответа обратится к РФ и другим государствам - участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи для получения таких разъяснений. 13 февраля Кулеба сообщил, что Украина запросила соответствующую встречу для пояснения ситуации с перемещением войск РФ вдоль украинской границы.

Венский документ датируется 2011 годом, принят в рамках ОБСЕ. Он предполагает меры по укреплению безопасности и доверия между странами. В его тексте прописаны конкретные процедуры взаимодействия между военными стран - участниц ОБСЕ.