Песков перенаправил в МО вопрос о действиях военных в отношении чужих кораблей в водах РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос о возможных действиях военных в отношении иностранных кораблей, оказавшихся в российских водах.

"Рекомендую обратиться в наше оборонное ведомство", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Генштаба РФ о том, что Россия готова нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды кораблям и подводным лодкам.

Представитель Кремля добавил, что "существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей - надводных или подводных - в случае их вторжения в территориальные воды РФ". "Наши военные, которые отвечают за охрану границ и за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", - добавил Песков.

12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе острова Уруп Курильской гряды в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ была обнаружена подлодка ВМС США типа Virginia. Экипажу иностранной подлодки в режиме звукоподводной связи на русском и английским языках передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Требование российской стороны экипаж подлодки США проигнорировал.

В тот же день в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве была вручена нота.