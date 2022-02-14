МИД РФ рекомендует россиянам следить за сообщениями из-за возможных провокаций на Украине

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российское дипведомство рекомендует гражданам РФ следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией на Украине, провокации не исключены. Об этом заявил в понедельник журналистам директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач.

Отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли ДСКЦ публиковать специальные предупреждения для россиян, собирающихся на Украину, на фоне высокого уровня напряженности в этой стране, Горлач указал, что ведомство "всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и во время [январских] событий в Казахстане, следить за сообщениями ДСКЦ".

"Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине", - отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что рекомендации западных стран к своим гражданам покинуть Украину являются спекуляциями и искусственным нагнетанием напряженности. "Непонятна причина, по которой они этим занимаются", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.