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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии график предстоящих контактов

Встреча прошла по просьбе сирийского дипломата

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили на встрече в понедельник укрепление двустороннего взаимодействия, в том числе график контактов в предстоящий период.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового взаимодействия, включая график двусторонних контактов в предстоящий период", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча прошла по просьбе сирийского дипломата.

Теги
СирияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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