В Элисте рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий сити-менеджера Трапезникова

ЭЛИСТА, 14 февраля. /ТАСС/. Депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва на внеочередном заседании рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщается в официальных документах на сайте горсобрания.

После избрания Трапезникова 3 марта 2020 года на пост сити-менеджера в соцсетях и ряде местных СМИ периодически появлялась информация о его отставке. В пятницу, 11 февраля, после очередной волны публикаций, он опроверг ТАСС эти данные, заявив, что они не соответствуют действительности, он находится в отпуске, выйдет на работу в понедельник.

На сайте горсобрания уточняется, что депутаты рассмотрят вопрос об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации города. "В Элистинское городское собрание поступило заявление Трапезникова Д. В. о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе. На основании его заявления завтра пройдет внеочередная сессия", - уточнили ТАСС в горсобрании.

Как пояснили ТАСС в городском собрании, по процедуре исполнение обязанностей главы администрации до завершения конкурса на замещение должности возлагается на первого заместителя.

Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с сентября 2019 года, 3 марта 2020 года был избран на пост сити-менеджера.

Трапезникову 40 лет, он родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики.