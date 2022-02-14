Замглавы МИД РФ и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и специальный представитель правительства Китайской Народной Республики по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили в понедельник по телефону межкорейское урегулирование.

"Проведена "сверка часов" по ситуации на Корейском полуострове. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-китайского взаимодействия в интересах комплексного политико-дипломатического урегулирования проблем данного субрегиона на основе имеющихся совместных инициатив", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Межкорейские связи остаются замороженными с февраля 2019 года, когда саммит лидеров КНДР и США в Ханое, организованный при посредничестве Южной Кореи, закончился безрезультатно.