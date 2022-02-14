Эксперт: направление обращения по ДНР и ЛНР в МИД РФ ускорит его рассмотрение президентом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Предложенный депутатами-единороссами проект постановления, предусматривающий обращение Госдумы к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик, позволит ускорить рассмотрение этого вопроса главой государства за счет прямого направления документа в МИД РФ для получения заключения. Такое пояснение в понедельник ТАСС дал один из авторов проекта, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Виктор Водолацкий.

По его словам, если Госдума поддержит проект постановления, внесенный КПРФ, текст будет отправлен в Администрацию президента РФ, которая направит его в Главное правовое управление, а оно в свою очередь переадресует его в МИД на заключение. После получения заключения документ вновь уходит в Главное правовое управление, а оттуда - руководителю Администрации президента, который уже передаст его главе государства.

"Мы как представители "Единой России" в комитете, увидев, что существует такая проблематика, внесли постановление, которое намного уменьшает этот бюрократичную процедуру. Мы напрямую делаем запрос, если нас поддержит Дума, в Министерство иностранных дел, чтобы они сделали заключение на наше постановление", - пояснил депутат. По его словам, после этого президент получит обращение Госдумы уже с заключением МИД.

Проект постановления уже зарегистрирован в думской электронной базе. "Направить настоящее постановление и указанный проект обращения в Министерство иностранных дел РФ", - говорится в тексте. При этом само обращение остается прежним, в том же варианте и за авторством фракции КПРФ. Об проекта постановлений направлены в Совет Госдумы с тем, чтобы затем они были вынесены на голосование палаты.

"Какой из проектов наберет большинство голосов - тот и будет направлен либо в Администрацию президента, и он пойдет по большому кругу, либо наш, тогда процесс будет ускорен", - резюмировал Водолацкий.

Об обращении к президенту

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Думы в понедельник обсудит, рассматривать ли сразу на заседании палаты подготовленный КПРФ проект обращения или же направить документ в МИД для получения отзыва.