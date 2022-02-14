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Путин назвал расширение НАТО на Восток "бесконечным и очень опасным"

Президент РФ попросил главу МИД Сергея Лаврова представить мнение России по ответам Западу по гарантиям безопасности
© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым попросил представить соображения по ответам США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток "бесконечно и очень опасно".

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Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный текст
Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности.

"Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные нашим американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину", - сказал Путин, открывая встречу, которая состоялась в очном формате в Кремле.

"Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - обратился российский лидер к главе внешнеполитического ведомства.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Состоялось уже несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияОтношения России и НАТОПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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