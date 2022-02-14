Путин назвал расширение НАТО на Восток "бесконечным и очень опасным"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым попросил представить соображения по ответам США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что расширение НАТО на восток "бесконечно и очень опасно".

"Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные нашим американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину", - сказал Путин, открывая встречу, которая состоялась в очном формате в Кремле.

"Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - обратился российский лидер к главе внешнеполитического ведомства.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Состоялось уже несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.