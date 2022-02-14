Лавров: ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить Россию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности, - сказал он. - По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может".

По словам министра, Россия тщательно проанализировала полученные от США и НАТО ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

"25 января нам прислали ответы, ответ Соединенных Штатов и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США прежде всего нас интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - сказал глава МИД.

Об ответе России

Лавров также сообщил, что проект ответа России на предложение Запада по гарантиям безопасности сформулирован на 10 страницах. "Проект сформулирован на 10 страницах", - сказал Лавров, отвечая на вопрос главы государства о том, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя.