"Шанс договориться есть всегда". Лавров - о перспективе консенсуса с Западом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская сторона сохраняет шанс на достижение консенсуса с западными партнерами в вопросах гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос российского лидера, есть ли шанс договориться с западными партнерами по ключевым вопросам в сфере безопансости, вызывающим беспокойство российской стороны, министр ответил утвердительно.

"Все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда", - указал глава дипведомства.

Лавров отметил, что российская инициатива о гарантиях безопасности "встряхнула" западных коллег. "Наша инициатива по евробезопасности, о гарантиях безопасности, которую мы выдвинули и очень четко продвигаем, четко обозначили в ней свои коренные интересы, она "встряхнула" наших западных коллег", - сказал глава МИД.

Он добавил, что предложения Москвы стали причиной, по которой Запад уже не сможет игнорировать предыдущие обращения РФ по данной теме.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.