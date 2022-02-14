Путин заслушал доклад Лаврова по реакции РФ на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял доклад министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о реакции Москвы на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

Глава государства в понедельник в Кремле провел встречу с руководителем внешнеполитического ведомства, на которой обсудил ситуацию с гарантиями безопасности для РФ. "Как, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорных процесс, не имеющий никакого логического завершения?" - спросил Путин Лаврова. Министр ответил, что "шанс есть всегда, возможности не исчерпаны", хотя бесконечное ведение разговоров недопустимо. Глава МИД РФ предложил продолжать переговоры.

"Хорошо. У вас уже есть проект ответа на те документы, которые к нам поступили из Брюсселя и Вашингтона?" - поинтересовался президент. Лавров ответил утвердительно.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Состоялось уже несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.