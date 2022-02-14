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Володин сообщил, что Госдума рассмотрит два проекта постановления по ДНР и ЛНР 15 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник в рамках рейтингового голосования рассмотрит два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом по итогам Совета Думы в понедельник в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования", - написал он, уточнив, что на рассмотрении Думы находятся два проекта постановления об обращении к главе государства. "Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов", - добавил спикер.

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