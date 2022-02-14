Кадыров призвал Зеленского выполнить минские соглашения

"Сегодня как никогда возникла необходимость выполнения минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе, - первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряженности в глобальном смысле этого слова. В связи с этим вы как гарант конституции и безопасности своего народа и государства просто обязаны сделать все от вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, отметив, что это его личное мнение.

По словам Кадырова, русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. "Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого западного мира со всеми его вырожденческими "ценностями" и русофобской истерией. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне", - добавил глава Чечни.