Исполняющим обязанности мэра Уфы утвердили 32-летнего Ратмира Мавлиева

УФА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывшего мэра Нефтекамска, 32-летнего Ратмира Мавлиева утвердили исполняющим обязанности главы администрации Уфы на заседании городского совета. О решении объявил председатель совета Марат Васимов в понедельник, заседание транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Кандидатуру Мавлиева внес глава Башкирии Радий Хабиров.

"Единогласно проголосовали за назначение вас [Мавлиева] исполняющим обязанности главы администрации города Уфы", - сообщил Васимов.

Он отметил, что в должности мэра Мавлиев будет утвержден по результатам конкурса на замещение вакантной позиции. По словам Хабирова, новому градоначальнику предстоит решить "застарелые" проблемы города в сфере ЖКХ, жилищного строительства и подготовить Уфу к 450-летнему юбилею, который будет праздноваться в 2024 году.

Экс-мэр Уфы Сергей Греков, занимавший этот пост чуть больше года, перейдет на работу в представительство Республики Башкортостан в Москве в ранге заместителя премьер-министра правительства республики.

Ратмир Мавлиев родился 4 августа 1989 года, окончил Башкирский государственный университет по специальности "Юриспруденция", прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса, Финансовом университете при правительстве России, РАНХиГС. Карьеру чиновника начал в Татарстане, в марте 2019 года его назначили мэром Нефтекамска.