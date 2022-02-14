Мэр Рязани подала заявление о досрочном прекращении полномочий

ТАСС, 14 февраля. Рязанская городская дума 17 февраля рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Рязани Юлии Рокотянской, которая написала соответствующее заявление. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Рязанской городской думы.

"17 февраля состоится внеочередное заседание Рязанской городской думы. В повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Юлии Рокотянской, о досрочном прекращении полномочий депутата и об исполнении обязанностей главы муниципального образования", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что глава Рязани подала соответствующее заявление.

Как сообщается на сайте городской думы, коренная жительница Рязани Юлия Рокотянская родилась 27 июля 1977 года. В сентябре 2018 года одержала победу на выборах депутатов Рязанской городской думы третьего созыва в составе списка партии "Единая Россия". Большинством голосов депутатов избрана главой муниципального образования, председателем городской думы.

В июне 2021 года широкий резонанс получило высказывание Юлии Рокотянской, которая, подводя итоги заседания городской думы, пригласила депутатов почтить память погибших в День памяти и скорби и поздравила всех с "наступающим праздником". После этого мэр Рязани назвала свои слова оговоркой и принесла публичные извинения.