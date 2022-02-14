Эксперт: Брюссель не введет превентивные санкции против РФ из-за позиции ряда стран ЕС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не станет вводить превентивные санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины из-за позиции ряда европейских стран, выступающих за более взвешенный и мягкий подход в отношении РФ. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Некоторые из стран - членов ЕС все же выступают за уменьшение масштаба антироссийских санкций. Благодаря позиции этих стран, во-первых, речь не идет о введении превентивных санкций. Напомню, что некоторые члены ЕС, включая Польшу и страны Балтии, открыто выступали за то, чтобы ввести превентивные санкции против России. То есть еще нет и не будет никакого вторжения на Украину, а они уже выступали за то, чтобы вводить санкции превентивно. Этого, скорее всего, не будет благодаря позиции других более конструктивно ориентированных стран ЕС", - отметил эксперт.

К таким странам, по словам Суслова, относятся Италия, Испания, Греция, Кипр, а также в большой степени Франция и Германия. Кроме того, Австрия и Венгрия тоже "не выступают за жесткие антироссийские санкции и настаивают на том, чтобы они были смягчены". "Мне кажется, что расклад сил по вопросу санкций в отношении России принципиальным образом не изменился с 2014 года, то есть с начала российско-западной конфронтации и украинского кризиса", - подчеркнул аналитик.

Более того, как отметил собеседник агентства, многие страны ЕС выступают и против других инструментов давления на Россию. "Италия, Греция, Кипр, Испания, Венгрия поддерживают минимальный подход с учетом и американского давления, и необходимости обеспечить общую политику Европейского союза в отношении России, - указал он. - Также эти страны выступают за уменьшение масштаба тех санкций, которые могут быть в отношении России введены в случае якобы полномасштабной военной эскалации с Украиной. В частности, в последнее время все чаще и больше говорится о том, что Россия, скорее всего, не будет отключена от международной межбанковской системы SWIFT, потому что к этому не готов как раз целый ряд стран - членов ЕС".

При этом Суслов отметил, что ни одна из стран Евросоюза не готова выступить против антироссийских санкций вообще. "Ни одна из стран - членов Европейского союза, даже тех, которые открыто называют себя дружественными в отношении России, не готова заблокировать введение антироссийских санкций. Потому что это будет вопреки общей позиции ЕС, общей внешней политики ЕС и будет означать слишком решительное размежевание с США", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.