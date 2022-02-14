{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Обновлено 

Песков: Путин своевременно утвердит реакцию РФ на ответы США и НАТО по евробезопасности

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил президенту, что ответ Москвы на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в нужный момент утвердит ответ РФ на послания США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему
Путин обсудил с Лавровым продолжение переговоров с США и НАТО, а с Шойгу - военные учения
Путин обсудил с Лавровым продолжение переговоров с США и НАТО, а с Шойгу - военные учения

"Своевременно", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, в какой момент ожидать окончательного утверждения Путиным такого документа.

Ранее Путин обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. На вопрос Путина, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно, пояснив, что "шанс есть всегда". Он добавил, что российский ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов. По словам Лаврова, "проект сформулирован на 10 страницах".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем Армении контакты Еревана и Анкары
Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе
Читать полностью