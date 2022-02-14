Песков: Путин своевременно утвердит реакцию РФ на ответы США и НАТО по евробезопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в нужный момент утвердит ответ РФ на послания США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Лавровым продолжение переговоров с США и НАТО, а с Шойгу - военные учения

"Своевременно", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, в какой момент ожидать окончательного утверждения Путиным такого документа.

Ранее Путин обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. На вопрос Путина, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно, пояснив, что "шанс есть всегда". Он добавил, что российский ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов. По словам Лаврова, "проект сформулирован на 10 страницах".