Путин обсудил с Лавровым продолжение переговоров с США и НАТО, а с Шойгу - военные учения

Так, глава МИД представил Путину соображения по поводу ответов США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Как отметил сам глава государства, беспокойство Москвы связано с "бесконечным <...> и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину".

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник провел отдельные очные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Они прошли одна за другой и обе были посвящены вопросам безопасности, хотя и касались разных аспектов этой темы.

Лавров же доложил, что ответ на российские инициативы состоит из двух частей. Первая касается трех ключевых озабоченностей и требований Москвы: нерасширение НАТО на восток, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ и возвращение военной конфигурации альянса в Европе на позиции 1997 года.

"По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может", - констатировал глава внешнеполитического ведомства.

При этом министр назвал конструктивной вторую часть ответов. Она предусматривает конкретные меры в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целый ряд предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности.

Лавров заверил, что Россия продолжит добиваться от западных коллег ответов на вопросы о гарантиях безопасности.

Заслушав доклад, Путин поинтересовался: "Как, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?" Министр ответил, что "шанс есть всегда". Он добавил, что российский ответ на предложения Вашингтона и Брюсселя уже готов. "Проект сформулирован на десяти страницах", - сообщил Лавров.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин своевременно утвердит ответ РФ на документы США и НАТО.

Необоснованная активность на востоке

На встрече с Шойгу Путин попросил доложить об учениях, которые Россия проводит в различных акваториях, в Центральном военном округе, а также в Белоруссии - совместно с вооруженными силами этой страны.

Глава Минобороны в ответ рассказал, что масштабные учения сейчас проходят почти на всех флотах России и с участием практически каждого военного округа. Часть из них уже "подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", пояснил он.

Шойгу отдельно остановился на инциденте с американской подводной лодкой, обнаруженной у берегов Курил. "В результате действий - почти трехчасовых - лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов - это более 4 км", - доложил он.

При этом министр констатировал, что активность США такого рода на востоке "совершенно непонятна и необоснованна".

Американская атомная подводная лодка типа Virginia была обнаружена российскими противолодочными силами в территориальных водах РФ 12 февраля в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. На требования немедленно всплыть подлодка не реагировала. Российской стороной было принято решение о применении специальных средств, после чего американская подводная лодка использовала ловушку-имитатор для раздвоения цели и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.

Реакция рынка

В эфире было показано только начало бесед с Лавровым и Шойгу. Затем они продолжились за закрытыми дверями.

Но и открытой части, например, встречи с главой МИД, оказалось достаточно для укрепления рубля. После заявлений министра курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился с 77,06 рубля до 76,1 рубля, евро опустился с отметки 87,08 рубля до 86,32 рубля. Позднее рубль замедлил рост.

Общеевропейская безопасность

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве неоднократно отвергали наличие таких планов. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Одновременно с этим продолжается обсуждение вопросов общеевропейской безопасности. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения Москвы. Как заявил Путин, Вашингтон и Брюссель в ответных документах проигнорировали принципиальные требования России. При этом в Кремле отмечали, что в предложениях Запада есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер.