Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем Армении контакты Еревана и Анкары

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил в понедельник по телефону со спецпредставителем Армении по урегулированию отношений с Турцией, вице-спикером парламента Рубеном Рубиняном предстоящий контакт представителей Еревана и Анкары в Вене 24 февраля. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации московских договоренностей (14 января 2022 года) между армянской и турецкой сторонами, а также по дальнейшим шагам в связи с очередным контактом двух спецпредставителей в Вене 24 февраля 2022 года", - отметили в министерстве.

Россия подтвердила готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе, отметили в ведомстве.

Первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве. Армянские власти позитивно оценили ее, однако заявили, что заинтересованы в проведении содержательных переговоров, в результате которых откроются границы и будут установлены дипломатические отношения.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.