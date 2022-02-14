Новый руководитель подготовит отделение "Единой России" в Башкирии к отчетной конференции

УФА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" в Башкирии Руслан Насретдинов будет готовить организацию к отчетно-выборной конференции. Она назначена на 4 марта, сообщила пресс-служба республиканского отделения партии в понедельник.

"С 14 февраля в качестве исполняющего обязанности руководителя регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Руслан Насретдинов будет готовить региональное отделение к отчетно-выборной конференции, которая пройдет 4 марта", - говорится в сообщении.

Прежний руководитель отделения Рустем Ахмадинуров покинул пост 14 февраля. "Кстати, в большой кадровый день тоже решил оставить исполком партии и уйти в преддверии республиканской конференции ЕР в отпуск с последующей отставкой", - написал он Facebook в посте о назначении нового мэра Уфы.

Руслан Насретдинов родился 22 декабря 1986 года в Уфе, окончил Самарский государственный университет путей сообщения, работал в системе РЖД. Далее он переходит на партийную работу, оттуда - в администрацию главы Республики Башкортостан. Также имеет специальность "Государственное и муниципальное управление", женат, воспитывает двух детей.