Лавров обсудил с главой МИД Ирана нагнетание Западом обстановки вокруг Украины

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в телефонном разговоре нагнетание некоторыми странами Запада нездоровой обстановки вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины", - сообщили в дипведомстве.

Лавров во время разговора заявил, что информационная кампания Запада вокруг Украины касаемо "российской агрессии" несет провокационные цели.

"Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - сообщили на Смоленской площади.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.