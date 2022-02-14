Главы МИД РФ и Ирана констатировали прогресс в вопросе иранской ядерной сделки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в понедельник по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и констатировали ощутимое продвижение на этом направлении.

"Обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Министры констатировали ощутимое продвижение вперед на этом важном направлении", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что стороны рассмотрели ход работы по выполнению договоренностей, достигнутых по итогам визита в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и переговоров с ним президента России Владимира Путина.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.