Глава Коми освободил от должности первого зампреда правительства региона

СЫКТЫВКАР, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба освободил от должности первого заместителя председателя правительства республики Игоря Булатова, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Игорь Булатов освобожден от должности первого заместителя председателя правительства Республики Коми. Распоряжение об этом подписал глава Республики Коми Владимир Уйба", - говорится в сообщении на основании подписанного документа.

Ранее, 17 января, глава региона сообщил на брифинге журналистам о своем решении отправить правительство Коми в отставку, что связано с новыми стратегическими задачами развития республики. В тот же день были освобождены от должностей главы Минприроды и Минсельхоза Коми Алексей Кузнецов и Денис Шаронов. Исполнение обязанностей министров возложено на их заместителей Андрея Якимова и Ольгу Бабину соответственно. Как анонсировал глава региона, полномочия председателя правительства в период формирования нового состава он возложил на Эльмиру Ахмееву, которая с 2020 года занимала должность зампреда правительства - министра экономического развития и промышленности Коми, а до 2020 года работала в Минэкономразвития РФ.

В декабре прошлого года полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан на совещании в Сыктывкаре раскритиковал правительство региона за ситуацию с исполнением нацпроектов и работу Булатова. В частности, полпред указал на очередной перенос сроков строительства девяти фельдшерских пунктов, назвав ситуацию "недопустимой и критической". Критика последовала в ответ на заявления первого зампреда Булатова, который ранее уверял, что рисков несвоевременного исполнения национальных проектов не имеется.