Лавров проинформировал генсека ООН о переговорах РФ с НАТО по гарантиям безопасности

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с генсеком ООН Антониу Гутерришем в формате видеосвязи обсудил ситуацию в Сирии, Ливии и на Балканах, а также подробно проинформировал его об идущих переговорах России со странами - членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных международных сюжетов (Сирия, Ливия, деятельность Миссии ООН в Косово), в том числе в контексте председательства России в Совете Безопасности ООН в феврале. Лавров подробно проинформировал генсекретаря ООН о ведущихся переговорах со странами - членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России", - говорится в распространенном в понедельник сообщении российского дипведомства.

Кроме этого, глава МИД РФ указал Гутерришу на проблемы, с которыми сталкивается российское постпредство при организации в США из-за невыполнения американской стороной своих обязательств.

"Лавров привлек особое внимание к проблемам, которые испытывает постпредство России при ООН из-за невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств по Соглашению о центральных учреждениях всемирной организации в том, что касается возвращения заблокированных американцами официальных помещений постпредства, а также выдачи виз его сотрудникам и членам российских делегаций, участвующим в работе Генассамблеи и ее главных комитетов", - информировали на Смоленской площади.

Стороны подчеркнули важность "дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике" и подтвердили нацеленность на развитие сотрудничества России со всемирной организацией.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил Лавровым полученные ответы США и НАТО на российские предложения о предоставлении долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Министр доложил главе государства о содержании этих посланий, отметив, что по ключевым озабоченностям России США и НАТО дали отрицательный ответ, который Москву удовлетворить не может. При этом министр назвал конструктивной часть ответов. Речь идет о конкретных мерах в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целом ряде предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.