Путин встретится с Шольцем в Кремле

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Это будет первая очная встреча двух политиков.

Как сообщила пресс-служба главы государства, "планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также не исключил, что на предстоящих переговорах будет затронута и тема газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, "и то, и другое, и третье, очевидно, что это первоочередная повестка дня".

Представитель Кремля не стал делать прогнозов о том, понадобится ли Путину и Шольцу дополнительное время для беседы после пресс-конференции по итогам переговоров, как это произошло на прошлой неделе после переговоров Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. "Это мы не знаем, это как посчитают канцлер и президент", - объяснил Песков.

Шанс есть

Накануне переговоров со своим германским визави Путин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром обороны Сергеем Шойгу. Инцидент с американской подводной лодкой, обнаруженной у берегов Курил не остался без внимания оборонного ведомства. По словам Шойгу, активность США такого рода на востоке "совершенно непонятна и необоснованна".

Президент в очередной раз выразил обеспокоенность "бесконечным <...> и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину". Он поинтересовался мнением Лаврова, есть ли шанс договориться с партнерами на Западе по этому болезненному вопросу или же интенсифицировавшиеся международные контакты - "это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения". Глава российской дипломатии изложил соображения по поводу ответов США и НАТО на российские предложения о предоставлении гарантий безопасности. Конкретные меры в отношении ракет средней и меньшей дальности, а также целый ряд предложений по снижению военных рисков, укреплению доверия и военной транспарентности министр назвал конструктивными. Игнорирование же требований Москвы по неразмещению ударных вооружений вблизи российских границ и возвращению военной конфигурации альянса в Европе на позиции 1997 года Россию удовлетворить не может. Тем не менее, по словам Лаврова, "шанс есть всегда".

Дипломатическое наступление

Визит Шольца в Москву станет кульминацией в интенсивной дипломатической кампании Берлина, нацеленной на мирное урегулирование кризиса вокруг Украины. Она началась 7 февраля с поездки канцлера в Вашингтон, после этого у него состоялся целый ряд встреч, в том числе с президентами Франции и Польши в формате так называемого Веймарского треугольника, с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, лидерами стран Балтии.

В "дипломатическое наступление" Шольц перешел после того, как у себя на родине столкнулся со шквалом критики: оппозиция и пресса все чаще стали задаваться вопросом, куда пропал канцлер, когда президент Франции Эмманюэль Макрон постоянно контактирует с президентом Путиным и прилагает более активные усилия для урегулирования конфликта на Украине. У Шольца единственный до сих пор телефонный разговор с российским лидером состоялся только в декабре. Критики напоминают, что Шольц отправляется в РФ спустя более 60 дней после прихода к власти, а, например, его предшественница Ангела Меркель в 2005 году за это время успела посетить и Вашингтон, и Москву, причем такого обострения отношений между Западом и Россией тогда не было.

Перед поездкой в Москву Шольц посетил Киев. Для официальных лиц Германии в последнее время уже становится традицией для сверки часов и выражения своей позиции перед визитом в Россию заезжать на Украину.

Из Киева Шольц послал сигнал Москве: Запад готов к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности. Но сразу отметил, что "для федерального правительства Германии очевидно, что военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России". Накануне переговоров с Путиным Шольц также заявил, что Германия активизировала усилия в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина). По его мнению, это сложный вопрос, однако дипломатические усилия стоят того. В свою очередь Зеленский в ходе переговоров с канцлером ФРГ заверил, что Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе, что является неотъемлемой частью минских договоренностей.

Ожидания от встречи

Как сообщил журналистам источник в кабмине ФРГ, Шольц на переговорах с Путиным намерен получить лучшее понимание текущих "целей и обеспокоенностей России". В германском правительстве отметили, что канцлер не ожидает от встречи конкретных результатов, однако считает, что прямые переговоры с российским лидером имеют большую важность.

"С нашей точки зрения важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации", - сказал источник. В Берлине уже положительно расценивают сам факт того, что переговоры с Москвой ведутся на разных уровнях. "Значимость этого не нужно преуменьшать", - добавил источник. "Данный прямой диалог будет важен", - указал он.

"Для нас эти поездки [в Киев и Москву] являются частью согласованной с нашими партнерами кризисной дипломатии", - сказал источник. Он напомнил, что "среди партнеров в ЕС и НАТО есть сплоченность относительно действий в случае агрессии России против Украины". Сам Шольц по итогам переговоров в Киеве заявил, что считает военную активность РФ около границы с Украиной необоснованной. "Для правительства Германии ясно, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Я также подчеркну это завтра в Москве", - добавил канцлер ФРГ.

В Берлине подчеркнули, что не просто призывают к диалогу, а настаивают на нем. Поэтому, по словам Шольца, важно продолжать вести прямые переговоры. "И это тоже одна из центральных причин моих поездок", - сказал глава правительства ФРГ.

Канцлер Германии предостерег, что санкции Запада в случае обострения ситуации вокруг Украины будут иметь серьезные последствия для экономики России. Тем не менее, подчеркнул он, в настоящее время "речь идет о том, чтобы этого не допустить".

Двусторонние темы

В преддверии переговоров Путина и Шольца источник в кабмине ФРГ сообщил, что на встрече будут затронуты и двусторонние темы, в частности ситуация вокруг форума "Петербургский диалог", работа которого сейчас приостановлена.

Отношения России и Германии сейчас переживают не лучшие времена. Проблем накопилось много еще при старом правительстве ФРГ, а при действующем к ним добавились новые. В середине декабря прошлого года Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. После приговора МИД Германии объявил о высылке двух сотрудников российского посольства. Москва ответила симметрично.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии, в ответ Москва закрыла корпункт Deutsche Welle в России.

Все дальше отсрочивается запуск "Северного потока - 2". В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что решение о сертификации оператора газопровода вряд ли будет принято в первой половине 2022 года. При этом Nord Stream 2 AG ранее выполнила ключевое условие регулятора, создав в Германии дочернюю компанию в соответствии с законодательством страны. В связи с украинским кризисом критика проекта нарастает. На Берлин давят и внутри Германии, и в Европе, и за океаном, требуя остановить "Северный поток - 2".

Список проблемных пунктов можно продолжать. На фоне ухудшения двусторонних отношений и обострения украинского кризиса в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Шольц, даже заявили о необходимости пересмотра восточной политики Вилли Брандта, основанной на принципе "перемены через сближение". Получит ли это поддержку в рядах СДПГ, непонятно, но, очевидно, что "российский вопрос" пока остается для Шольца настоящей дилеммой.

Фон встречи

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве неоднократно отвергали наличие таких планов. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Одновременно с этим продолжается обсуждение вопросов общеевропейской безопасности. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения Москвы. Как заявил Путин, Вашингтон и Брюссель в ответных документах проигнорировали принципиальные требования России. При этом в Кремле отмечали, что в предложениях Запада есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер.