Госдума примет решение по обращению к президенту России о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник обсудит предложенный депутатами от фракции КПРФ проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Депутаты примут решение о том, направить ли документ сразу главе государства или же провести консультации с российским МИД.

19 января коммунисты во главе со своим лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.

Кроме этого, в КПРФ считают необходимым предложить президенту рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР "в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 21 января сообщил, что Совет палаты обсудит документ после проведения консультаций с лидерами фракций. Спикер Госдумы тогда подчеркивал, что считает необходимым искать решения, которые могут обеспечить безопасность граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.

Два постановления

На рассмотрении Госдумы находится лишь один проект обращения по ДНР и ЛНР, однако к нему имеются два проекта постановления, которые и будут вынесены на голосование. Первый - исходный проект, который был внесен КПРФ 19 января. Он предполагает, что обращение в случае положительного решения Госдумы должно быть сразу же направлено президенту.

Однако, как сообщил Володин 11 февраля в своем Telegram-канале, также высказывается предложение направить проект обращения в МИД для получения отзыва.

В итоге в понедельник профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два проекта постановления к обращению, изначальный и второй, внесенный депутатами-единороссами Виктором Водолацким и Артемом Туровым. Его принципиальное отличие заключается в том, что, согласно тексту, обращение должно быть направлено для проведения консультаций в Министерство иностранных дел РФ.

Как заметил в беседе с ТАСС глава комитета, член фракции КПРФ и один из авторов обращения Леонид Калашников, проект постановления, предложенный единороссами, действительно не предусматривает, что после консультаций в МИД обращение сразу поступит главе государства. Он уточнил, что "пока обращение фактически остается проектом и его снова надо рассматривать" на заседании Госдумы после решения министерства.

Володин со своей стороны в своем телеграм-канале отметил, что в случае поддержки варианта единороссов обращение будет изучено в МИД, "после чего можно будет вернуться к его рассмотрению".

Позиции фракций

Депутаты от КПРФ будут голосовать за свой вариант постановления, их также поддержат депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду".

"Единая Россия" поддержит вариант своих депутатов. Кроме того, идею провести консультации с МИД поддержали ранее и в ЛДПР. "Новые люди" публично свою позицию пока не обозначили.