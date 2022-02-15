Главы МИД РФ и Польши обсудят в Москве повестку ОБСЕ и ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау во вторник проведет переговоры в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Глава польского внешнеполитического ведомства прибыл в столицу РФ в понедельник вечером, но основная программа его визита запланирована на вторник.

"Переговоры будут посвящены укреплению отношений между ОБСЕ и Россией, включая усилия по стабилизации ситуации в области безопасности и ослаблению напряженности в регионе ОБСЕ", - информировал МИД Польши. Как подчеркнул пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина, "это будут не только переговоры, посвященные самой ОБСЕ: бюджету, проблемам, роли России в организации, а также тому, что происходит сейчас на Украине".

В МИД РФ в свою очередь сообщили, что в ходе переговоров "применительно к ситуации на Украине акцент будет сделан на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского Комплекса мер". Как отметили в МИД РФ, состоится обмен мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.

Рау приехал в Россию после того, как на прошлой неделе посетил Украину, где у него была встреча с президентом страны Владимиром Зеленским. В рамках той поездки он также направился в подконтрольные Киеву районы Донбасса. Российская сторона неоднократно призывала представителей Запада побывать и по другую сторону линии соприкосновения, чтобы иметь возможность полноценно оценить ситуацию, однако глава ОБСЕ отказался принимать приглашение от ДНР и ЛНР.

Консенсус или санкции

Ранее в своих заявлениях Рау указывал, что считает возможным достижение консенсуса на переговорах с российской стороной. В частности, председатель ОБСЕ хотел бы видеть Россию за столом переговоров в рамках предложенного Варшавой нового формата в организации под названием "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности". Россия не поддерживает эту инициативу председательства Польши, считая, что она дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ.

По утверждениям польской стороны, Россия выдвинула Западу завышенные требования по гарантиям безопасности. "НАТО и ЕС уже много недель говорят России, что не может быть возвращения к зонам влияния, странам второй категории, агрессивной политике. Мы можем говорить о сокращении рисков, большей открытости, о том, чем занимается, в частности, ОБСЕ", - указал в эфире радио Plus заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Министр Рау будет об этом говорить и, думаю, представит своим российским собеседникам, что западная сторона готова к политике санкций и что эти санкции действительно будут жесткими", - указал он. "Мы хотим показать, какую цену потенциально придется заплатить", - подчеркнул Пшидач.

Двусторонняя повестка

Поездка Рау в Москву - первый визит главы польской дипломатии в Москву за почти 10 лет. Российско-польские отношения в последние годы, по оценке МИД РФ, находятся в неудовлетворительном состоянии и никак не развиваются на официальном уровне. По инициативе Варшавы с 2014 года заморожен политический диалог, свернута работа основных механизмов двустороннего сотрудничества. Среди главных спорных моментов - противоречия в оценках ситуации на Украине, выступления Варшавы против проекта газопровода "Северный поток - 2", а также по вопросам истории и признания освободительной роли Красной армии во Второй мировой войне.

В распространенном в понедельник МИД РФ заявлении указано, что выстраивание конструктивных отношений с Польшей невозможно в условиях нагнетания Варшавой враждебности к России. "Искусственно нагнетаемая в Польше, в том числе усилиями официальных властей и СМИ, атмосфера враждебности к России, постоянные рассуждения о "российской угрозе", наращивание на наших границах собственного и натовского военных потенциалов - это не та атмосфера, в которой возможно выстраивание конструктивных взаимоотношений", - отметили в министерстве.

В МИД Польши неоднократно подчеркивали, что Рау посещает Москву в первую очередь в качестве председателя ОБСЕ. Однако в повестке визита предусмотрен раунд переговоров, посвященный двусторонней повестке между Польшей и Россией. "Здесь также многие темы будут касаться ОБСЕ", - уточнил Ясина. "Перелома [в российско-польских отношениях] придется подождать", - указал он.

Неофициальная часть визита

Как информировал Ясина, после завершения официальной части визита около 14:40 польский министр и делегация отправятся на проспект Андрея Сахарова к "Стене скорби" - мемориалу жертвам политических репрессий, а после посетят мемориал "Соловецкий камень".

Позднее в посольстве Польши в Москве министр встретится с представителями российского гражданского общества, в том числе с главным редактором "Новой газеты", лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. По словам Ясины, Рау даст изданию интервью.

Общественно-политическая ситуация

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.