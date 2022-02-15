Депутат Никонов заявил Би-би-си, что Россия не начинает войн, а заканчивает их

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия не намерена нападать на Украину и имеет причины для обеспокоенности по поводу расширения НАТО. Об этом заявил в понедельник в интервью радиостанции Би-би-си первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, отметивший, что Россия, многократно подвергавшаяся вторжениям с Запада, не начинает войн.

"На нашу землю вступало немало британских солдат. Конечно, была и Вторая мировая война, и Наполеон, а приближение НАТО к нашим границам сильно нам об этом напоминает. Как с Гитлером - вот как это выглядит с нашей стороны, для нас это такой же вызов, - отметил Никонов. - Мы не хотим повторения Второй мировой войны. Русские не начинают войн, они их заканчивают".

Отвечая на вопрос о вероятности якобы планируемого российского вторжения на украинскую территорию, Никонов посоветовал критически относиться к информации западных источников о концентрации российских войск у границ Украины и обратил внимание на тесные исторические, культурные и социальные связи между двумя странами.

Никонов подчеркнул, что Москва по-прежнему ждет конструктивного ответа на ее предложения по гарантиям безопасности, однако "не будет ждать их вечно" и готова дать "технический ответ, который поставит Запад в такое же [как у РФ] угрожаемое положение". Депутат подчеркнул, что Запад явно не готов "принять Украину в НАТО в этом веке" и предложил начать открыто признавать этот факт.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.