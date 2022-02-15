Захарова: обращение Зеленского дало понять, что США не являются другом Украины

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Видеообращение украинского президента Владимира Зеленского, опубликованное в понедельник, продемонстрировало, что Вашингтон не друг Киеву, а настоящий враг Украины - ее собственная элита. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

"После того как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства - не Россия. Враг Украины - ее "элита". После того как президент Украины заявил о том, что объявление даты "вторжения" - это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США", - отметила дипломат.

"После того как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату "нападения" на Украине пройдут масштабные "имиджевые мероприятия", стало вообще все понятно", - заключила Захарова.

Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ о Дне единения в стране 16 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.