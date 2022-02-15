Посол России в Канаде назвал неприемлемыми поставки оружия на Украину

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Решение властей Канады о поставках летального вооружения на Украину неприемлемо и лишь усугубит текущий конфликт. Об этом корр. ТАСС в понедельник сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Любые поставки вооружений в страну с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы. Это не приближает мир и лишь продлевает и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине, - сказал он. - Предоставляя оружие, западные страны подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа".

Степанов добавил, что российская сторона "призывает правительство Канады отказаться от подобных действий и вместо этого использовать свое особое влияние на власти в Киеве, чтобы усадить их за стол переговоров с Донецком и Луганском и побудить к полному и беспрекословному выполнению Минского комплекса мер".

В понедельник канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Оттава приняла решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн). В Минобороны североамериканской страны уточнили, что речь идет о поставках пулеметов, пистолетов, снайперских винтовок и патронов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.