В Думе считают, что СБУ может готовить провокации в отношении россиян на Украине

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) может устроить провокации в отношении граждан РФ, находящихся на территории страны, чтобы втянуть Россию в конфликт. Такую точку зрения высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач в понедельник сообщил, что российское дипведомство рекомендует гражданам РФ следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что на территории страны не исключены провокации, "особенно со стороны автономных акторов".

"Могут нашим гражданам подкинуть взрывчатку, потом арестовать за это и обвинить "русских шпионов" в подготовке к взрыву дома, автобуса или еще чего-то. Такие провокации прорабатываются специалистами СБУ с подачи иностранных консультантов, которые там находятся. Могут людей напичкать психотропными веществами, чтобы они рассказали, что получили задачу из Кремля по дестабилизации ситуации", - сказал Водолацкий.

Первый зампредседателя думского комитета считает, что таким образом Киев рассчитывает втянуть РФ в конфликт на Донбассе, где в последнее время наблюдается серьезное напряжение.

"Люди на Украине в шоке от происходящего. Сегодня они все больше поднимают голос против боевых действий. Просто они запуганы добровольческими батальонами и "Правым сектором" (запрещен в РФ - прим. ТАСС), которые являются главным репрессивным механизмом. Простые люди не в силах это терпеть", - отметил депутат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.