Чижов заявил, что РФ ответит Украине в случае ее нападения и убийств российских граждан

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия не вторгнется на Украину, если киевский режим не пойдет на провокации, в результате которых пострадают российские граждане. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью газете The Guardian .

"Мы не вторгнемся на Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно - в Донбассе или еще где", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.