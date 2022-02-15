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Кризис на Украине

Чижов заявил, что РФ ответит Украине в случае ее нападения и убийств российских граждан

Россия не вторгнется на Украину, если киевский режим не пойдет на провокации, заверил постоянный представитель РФ при Евросоюзе

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Россия не вторгнется на Украину, если киевский режим не пойдет на провокации, в результате которых пострадают российские граждане. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью газете The Guardian.

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"Мы не вторгнемся на Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно - в Донбассе или еще где", - сказал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЧижов, Владимир Алексеевич
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