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Пресс-конференция Путина и Шольца по итогам переговоров в Москве. Видеотрансляция

В Кремле состоялась первая очная встреча двух политиков

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Кремле. 

Это первая очная встреча двух политиков.

В пресс-службе российского лидера ранее сообщили, что стороны планируют обсудить "актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не исключил, что на предстоящих переговорах будет затронута и тема газопровода "Северный поток - 2". 

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Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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