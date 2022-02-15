Пресс-конференция Путина и Шольца по итогам переговоров в Москве. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Кремле.

Это первая очная встреча двух политиков.

В пресс-службе российского лидера ранее сообщили, что стороны планируют обсудить "актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не исключил, что на предстоящих переговорах будет затронута и тема газопровода "Северный поток - 2".