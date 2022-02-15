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Лавров и председатель ОБСЕ проводят пресс-конференцию в Москве. Видеотрансляция

Стороны обсудили мероприятия и планы ОБСЕ на 2022 год и нынешнее состояние российско-польских отношений

ТАСС/Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве совместную пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.

Стороны обсудили мероприятия и планы ОБСЕ на 2022 год, роль ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Нагорном Карабахе и Приднестровье, ее участие в качестве сопредседателя в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, а также нынешнее состояние российско-польских отношений.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольша
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