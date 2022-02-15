Депутаты Элисты приняли отставку сити-менеджера Трапезникова

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Депутаты Элистинского городского собрания (ЭГС) на внеочередном заседании во вторник удовлетворили заявление главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова о досрочном сложении полномочий по собственной инициативе, сообщили ТАСС в пресс-службе ЭГС.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Трапезников написал заявление о досрочном сложении полномочий. Глава Калмыкии Бату Хасиков в понедельник сообщил о том, что принял решение назначить Трапезникова заместителем председателя правительства республики.

"Депутаты на заседании приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова", - сказали в пресс-службе ЭГС.

По процедуре исполнение обязанностей главы администрации до завершения конкурса на замещение должности возлагается на первого заместителя руководителя администрации. Им стал 42-летний Шафран Тепшинов.

Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с сентября 2019 года, 3 марта 2020 года был избран на пост сити-менеджера. Трапезникову 40 лет, он родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики.