Ярославская облдума приняла закон об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Ярославская областная дума во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве самовыдвиженцев баллотироваться в губернаторы Ярославской области. Об этом сообщил на заседании председатель думы Михаил Боровицкий.

Ранее в соответствии с законодательством региона участвовать в выборах губернатора могли только кандидаты, выдвинутые от политических партий. Выборы главы региона должны состояться в 2022 году.

"Кто за то, чтобы принять закон в целом, прошу проголосовать. "За" - 29, "против" - пять, воздержались - семь. Решение принято", - сказал Боровицкий.

Законопроект был внесен в думу группой депутатов от нескольких партий. Он дает возможность участвовать в выборах губернатора самовыдвиженцам, которым для этого необходимо заручиться поддержкой 1% от количества избирателей Ярославской области. Далее, в соответствии с региональным законодательством, для регистрации на выборах губернатора необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 5% от общего числа депутатов и глав муниципального уровня Ярославской области.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Михаил Евраев. Выборы губернатора области в связи с отставкой Миронова должны пройти в единый день голосования в сентябре 2022 года.