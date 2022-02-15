Лавров заявил, что надеется найти с председателем ОБСЕ точки соприкосновения

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая во вторник переговоры с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау, заявил, что надеется найти точки соприкосновения для решения имеющихся в организации проблем.

"В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ, те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов, - сказал Лавров. - Мне кажется, что и в ваших идеях, которые вы презентовали, заступая на этот пост, и в тех соображениях, которые Россия вместе со своими единомышленниками за последние годы вносила в ОБСЕ, есть рациональное зерно, и мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигать позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ".

В распространенном в понедельник МИД РФ заявлении указано, что выстраивание конструктивных отношений с Польшей невозможно в условиях нагнетания Варшавой враждебности к России. В МИД Польши неоднократно подчеркивали, что Рау посещает Москву в первую очередь в качестве председателя ОБСЕ.