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Владимир Липаев приступил к обязанностям посла России в Эстонии

Президент Владимир Путин назначил его на эту должность 15 декабря

ТАЛЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Владимир Липаев приступил к исполнению обязанностей посла России в Эстонии. Об этом во вторник сообщило диппредставительство.

"Посольство сообщает о том, что в г. Таллин прибыл и приступил к своим обязанностям чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонской Республике Владимир Георгиевич Липаев", - сообщило посольство в Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря назначил Владимира Липаева послом в Эстонии. Другим указом президент освободил от обязанностей посла РФ в Эстонии Александра Петрова.

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