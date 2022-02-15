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Путин обсудит с Болсонару двустороннюю повестку и международные проблемы

Президент Бразилии прибудет в РФ с официальным визитом 16 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 16 февраля, проведет переговоры со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару, который прибудет в РФ с официальным визитом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами назвал такую встречу "хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня".

По итогам переговоров планируются заявления для прессы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБолсонару, Жаир
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