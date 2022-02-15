Путин обсудит с Болсонару двустороннюю повестку и международные проблемы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 16 февраля, проведет переговоры со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару, который прибудет в РФ с официальным визитом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнерства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами назвал такую встречу "хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня".

По итогам переговоров планируются заявления для прессы.